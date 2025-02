Région : un appel à manifestation d’intérêt pour renforcer l’effort de recherche, développement et innovation

La Région, via le programme Réunion Feder-FSE 2021-2027, lance un appel à manifestation d’intérêt pour renforcer l’effort de recherche, développement et innovation (RDI) à La Réunion. L'appel vise à "soutenir le recrutement de jeunes diplômés dans des projets innovants et stratégiques". Les projets éligibles doivent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes titulaires d’un doctorat ou encore favoriser le développement d’activités de R&D et Innovation avec les pays membres de l’UE et tiers. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)