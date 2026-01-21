Rentrée scolaire : 5 millions d’euros pour rendre les lycées de La Réunion plus agréables

À l’initiative de la présidente de Région, Huguette Bello, la Région poursuit ses actions pour rendre les lycées plus agréables. En tout, la collectivité y a consacré un budget de 5 millions d’euros sur deux ans. Plusieurs projets de développement durable sont ainsi en cours dans les lycées réunionnais, afin d’améliorer le cadre de vie des élèves tout en s’inscrivant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous publions ci-dessous le post de la Région (Photo : Région Réunion)

Tout d’abord, la Région a activement contribué à la modification du calendrier scolaire : en effet, dès 2027, la rentrée ne se fera plus en janvier.

Avec le projet Verdir, des îlots de fraîcheur voient le jour dans plusieurs établissements du nord et de l'est.

- suppression du bitume,

- plantations en pleine terre,

- toiles d’ombrage, kiosques et mobilier extérieur convivial.

Au lycée Moulin Joli de La Possession, le projet "Design Ta Cour" permet aux lycéen.ne.s de transformer leur cour en un espace apaisé, écologique et participatif, conçu avec eux et pour eux.

Enfin, la Région a lancé l’Appel à Manifestation d’Intérêt "Lycées Verts". Ce projet permettra de transformer 23 lycées de l'pile, sans perturber le déroulement des cours, pour les rendre plus agréables et durables.