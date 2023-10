Run Odyséea : Saint-Denis en rose pour lutter contre le cancer du sein

Sur les routes avec la course de vélo, dans les sentiers avec la marche nordique, dans l’eau avec le relais dans la piscine du Chaudron ou encore sur le gazon avec la zumba géante, le rose était partout ce samedi 30 septembre dans le chef-lieu. Du rose pour "Octobre rose", un mois de sensibilisation au cancer du sein. Nous relayons le post de la ville de Saint-Denis (Photos : ville de Saint-Denis)

Saint-Denis, Ville fraternelle et solidaire, attache une grande importance à la santé publique sur son territoire, c’est donc de toute évidence qu’elle participe activement à Octobre Rose. Pour sensibiliser le plus large public possible sur le cancer du sein, un village santé était également installé, entre informations, ateliers sportifs, exercices gestes de premiers secours ou encore dépistages.

Au-delà de cette communication grand public sur cette maladie, plusieurs collectes de fond ont eu lieu au cours du weekend afin d’aider, soutenir et trouver des solutions pour les femmes atteintes du cancer du sein.