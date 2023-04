Saint-Benoît : création d'une commission d'enquête après la tentative de suicide d'un employé de mairie

Déterminer les causes

Ce mardi 25 avril 2023, la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) s’est réunie à la mairie de Saint-Benoît en présence du chargé d’inspection en santé et sécurité au travail du centre de gestion. Cette réunion a abouti sur la création d'une commission d'enquête paritaire sur les causes qui ont conduit à la tentative de suicide du mercredi 20 avril 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Lors de cette réunion, il a été acté qu’une commission d’enquête paritaire sera mise en place afin d’étudier les causes qui ont conduit à cette tentative de suicide

Depuis le début de cette crise, les syndicats dénoncent l’absence de dialogue social. Pourtant, plusieurs rencontres avec les organisations syndicales avaient été planifiées de longue date, par la direction.

Au regard de la situation, le maire de Saint-Benoît avait même proposé d’avancer l’une de ces réunions au mercredi 26 avril.

"J’ai appris dans la presse que l’intersyndicale ne viendra pas à cette réunion refusant ainsi le dialogue social que je souhaite instaurer pour éviter d’aller au conflit. Ma porte a toujours été ouverte aux employés communaux, que je reçois d’ailleurs chaque semaine, et elle le restera", a indiqué Patrice Selly.