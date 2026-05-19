Saint-Denis : des ateliers bien-être pour les enfants

La préparation de l’agenda scolaire de l’école du bonheur se poursuit avec les enfants. Ils ont récemment participé à une matinée bien-être à travers des ateliers issus du programme Kultiv nout santé, porté par la direction de la santé publique de la Ville. Au programme : atelier petit-déjeuner, quiz nutritionnel, quiz nutritionnel ou encore escape game santé. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Des ateliers bien-être pour imaginer l’agenda des enfants

La préparation de l’agenda scolaire de l’École du Bonheur se poursuit avec les enfants du CED.

Ils ont récemment participé à une matinée bien-être aux côtés de Lekip Diet, à travers des ateliers issus du programme Kultiv Nout Santé, porté par la Direction de la Santé publique de la Ville.

Un programme riche et varié pour permettre de comprendre et d’adopter les bons réflexes.

Atelier Petit-déjeuner

Découverte des 4 groupes alimentaires, préparation et partage d’un petit-déjeuner collectif, puis échanges sur les bonnes habitudes du matin.

Quiz nutritionnel

Classement des aliments dans leurs familles, réflexion sur leur rôle dans le corps et identification des bons équilibres alimentaires.

Atelier “Bouger”

Sensibilisation aux effets de la sédentarité, échauffement ludique, puis circuit sportif en 4 ateliers : équilibre, cardio, yoga et coopération.

Escape game santé

Mission en équipes pour résoudre des énigmes autour de la nutrition et du bien-être, en mobilisant les connaissances de la matinée.

Des ateliers pensés par et pour les enfants, expérimentés tout au long de l’année à travers ce programme, permettent d’aborder le bien-être sous toutes ses formes. Leurs idées nourriront directement l’agenda scolaire, et seront à découvrir par tous les enfants à la rentrée prochaine.

Prendre soin de soi et des autres, c’est essentiel pour l’équilibre au quotidien, à l’école comme dans la vie.