Saint-Denis : des centaines de personnes réunies pour la sixième marche des visibilités LGBTQIA+

Ce vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026, à Château Morange, a eu lieu la sixième marche des visibilités LGBTQIA+, qui a réuni des centaines de personnes. "Au-delà d’une marche, ce temps fort a été un moment de partage, d’expression et de mobilisation collective. La ville de Saint-Denis tient à réaffirmer son soutien aux côtés des associations, des bénévoles, des partenaires et de toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour une société plus juste, plus inclusive et plus humaine", écrit la Ville (Photo Mairie de Saint-Denis)