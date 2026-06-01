Saint-Denis : Champ-Fleuri continue sa transformation

Ce mercredi 27 mai 2026, la maire Éricka Bareigts et plusieurs élus de la ville de Saint-Denis, étaient en visite à Champ-Fleuri pour découvrir l’avancement de deux chantiers importants pour le quartier. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis, ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis).

Direction d’abord le complexe sportif, actuellement en rénovation et en embellissement. Un espace repensé pour permettre aux habitants, petits et grands, sportifs ou non, de se retrouver, bouger, partager et profiter d’un lieu agréable dédié au sport, au bien-être et à la convivialité.

Les élus se sont ensuite rendus sur le chantier de la future école provisoire maternelle et élémentaire Vauban/Bouvet. Les travaux de terrassement ont démarré afin d’accueillir prochainement les élèves dans de bonnes conditions.

Ce projet sera aussi construit avec les familles et les enfants grâce à des ateliers autour du verdissement, de la sécurité et de l’aménagement du site.

Étaient présents lors de cette visite : Guillaume Kichenama, Virgil Kichenin, Hendata M'madi Mogne et Mickael Noel.