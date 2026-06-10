La ville de Saint-Denis organise la matinée insertion dédiée aux métiers de l’animation

Le jeudi 11 juin 2026, de 9h à 12h, place Paul Vergès, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec la Mission locale nord Réunion et France travail La Réunion, vous donne rendez-vous pour une matinée insertion dédiée aux métiers de l’animation. "Rencontrez des professionnels, échangez avec les acteurs de l’emploi et trouvez votre voie. Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une formation ou simplement curieux de découvrir ces métiers passionnants, cette matinée est faite pour vous", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Venez découvrir les nombreuses opportunités d’emploi et de formation dans des secteurs aussi variés que :

- L’animation socioculturelle et éducative

- L’animation touristique et hôtelière

- L’animation en centres de vacances et de loisirs

- L’animation en crèches et garderies

- L’animation sportive

- L’animation commerciale

- L’animation radio

- L’animation cinématographique

- La création de contenus et l’animation web

- Les métiers du numérique et de l’animation digitale