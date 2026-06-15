Sainte-Suzanne : les médecins du tour santé vous proposent des consultations et des dépistages gratuits et sans rendez-vous ce mardi

Le mercredi 17 juin 2026, la place de la mairie de Sainte-Suzanne se transformera en véritable village dédié à la santé, à la prévention et au bien-être à l’occasion du Territoire(s) Tour Santé. Pensé comme un évènement de proximité, accessible et pédagogique, ce rendez-vous réunira professionnels de santé, institutions, associations et acteurs du bien-être autour d’une ambition commune : rapprocher l’information santé des habitants. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dédié au grand public, le salon sera ouvert de 9h à 17h30, pour rencontrer des spécialistes, échanger, et questionner les professionnels de la santé.

De nombreux ateliers et animations seront proposés tout au long de la journée. L’objectif de cet événement est de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de santé du quotidien et favoriser l’accès à une information claire, concrète et utile.

Dans une approche à la fois conviviale et concrète, le Territoire(s) Tour Santé proposera plusieurs espaces

thématiques autour des grands enjeux de santé publique et du mieux-vivre.

Le public pourra notamment s’informer sur le don d’organes, découvrir les dispositifs de prévention et de prise en charge des AVC, ou encore participer à des initiations aux gestes de premiers secours.

La santé mentale aura également toute sa place avec des expériences de pleine conscience et des ateliers dédiés au bien-être psychologique. Des professionnels accompagneront aussi les visiteurs autour des questions liées au vieillissement, à l’accompagnement des séniors ou encore aux outils numériques de santé comme Mon espace santé.

- Prévention et dépistage accessibles à tous -

Tout au long de la journée, plusieurs actions de prévention seront proposées gratuitement :

dépistage du diabète,

tests auditifs,

sensibilisation à la leptospirose,

lutte anti-vectorielle,

ateliers thérapeutiques,

informations autour de l’assurance santé.

Au-delà des stands et ateliers, l’évènement se veut aussi un lieu d’échanges et de partage. Des animations, des

espaces de discussion "Ron Kozé" ainsi qu’un marché bien-être viendront rythmer cette journée ouverte à tous

les publics.

Avec cette première étape à Sainte-Suzanne, le Territoire(s) Tour Santé affirme sa volonté de créer un rendez-

vous itinérant au plus près des territoires et des habitants, en partenariat avec la Ville de Sainte-Suzanne, le CCAS de Sainte-Suzanne, l’ARS, le CHU et le Groupe Runésens.