[Photos] Saint-Denis : les collégiens de La Salle Saint-Michel sacrés vice-champions de France UNSS de volley-ball à Tours

Rentrée ce lundi 15 juin 2026 de Tours, l'équipe des M15 de la section sportive excellence volley-ball du collège La Salle Saint-Michel à Saint-Denis rapporte la médaille d'argent et le titre de vice-champion de France UNSS. (Photos : D.R)

Un parcours jugé exceptionnel, "rendu possible grâce à l'investissement de la responsable de la section volley Nathalie Ménard, et de l'entraîneuse Sara Munari ainsi que celui du directeur de Saint Michel, M. Olivier Becker" selon l'équipe encadrante.

"Les M15 réunionnais frappent fort au bout d’un parcours exceptionnel. Et surtout, ils ont confirmé la place de La Réunion parmi les territoires qui comptent désormais dans la formation nationale. Les jeunes volleyeurs réunionnais de moins de 15 ans viennent d’écrire une nouvelle ligne forte dans l’histoire du volley péi en décrochant le titre de vice-champions de France UNSS" peut-on lire dans un communiqué.

En plus de cette médaille, deux volleyeuses de la section reviennent aussi avec la validation de coach et d'arbitre nationale.

- Une équipe soudée, un collectif ambitieux -

"Cette réussite illustre également la force d’un partenariat essentiel : celui entre le collège et le club. A ce titre, le SDOVB (Saint Denis Olympique Volleyball), est le partenaire précieux du Collège La Salle Saint Michel, offrant un cadre fondamental à l’entrainement des joueurs. Une véritable synergie qui permet aux jeunes de progresser dans un environnement exigeant. La recette fonctionne bien pour cette équipe M15, particulièrement prometteuse".

La majorité des joueurs faisait déjà partie de la sélection réunionnaise engagée aux Volleyades M15, compétition nationale de référence où La Réunion avait confirmé son niveau face aux meilleures sélections françaises.

L’équipe M15 vice-championne de France :

AURE Benjamin

BOLON Gabriel

COLLET Lucas

EAUBELLE Cristiano

EAUBELLE Estéban (capitaine)

GAY Rohan

HEISSAT Alistair

HOAREAU Tom

LEOCADIE Théo

PERRAULT Nathael

TEVANE Daniel

La Réunion confirme ainsi que son volley-ball possède aujourd’hui une place à part entière dans le paysage national. Et cette génération M15 pourrait bien être celle qui écrira de nouvelles pages importantes de l’histoire du volley péi. Elle n’a visiblement pas fini de faire parler d’elle.