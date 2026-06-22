Saint-Denis : le P’tit tour à vélo clôture cette année sportive pour les enfants

Clap de fin pour le P’tit tour à vélo, organisé par l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep), avec une journée qui s’inscrit dans la continuité du programme « Savoir rouler à vélo » (Srav), qui a permis en 2026 à 28 écoles, soit 75 classes et 1 713 élèves de Cm1 de Saint-Denis, d’apprendre à circuler à vélo. Au programme : balade à vélo, pique-nique collectif et village de prévention à Bois Madame. (Photos : ville de Saint-Denis)

L’Usep fédération sportive qui fait vivre le sport à l’école à travers des rencontres éducatives et citoyennes, a réuni 12 écoles de la ville pour ce P'tit Tour à vélo, événement national qui marque ses 30 ans , cette année .

Les enfants des écoles de Baies Roses, Saint-Bernard, Maxime Laope, Grand Canal, Reydellet, Philibert Commerson, Tamarins, JB Bossard, Eudoxie Nonge, Bouvet, Henri Dunant et Joinville sont partis de leur école pour rejoindre le sentier littoral. Les plus motivés ont poursuivi jusqu’au phare de Sainte-Suzanne, dans un esprit de coopération, d’effort et de plaisir partagé. La matinée s’est conclue par un pique-nique collectif, suivi d’un village prévention à Bois Madame.

