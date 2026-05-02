Le mois de mai à vélo à Saint-Denis

Du 1er au 31 mai 2026, la ville de Saint-Denis s'associe à Île de La Réunion Mobilités pour le challenge "Mai à vélo". Une initiative qui souhaite promouvoir "une mobilité durable", écrit la ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Mai à Vélo 2026 débarque à La Réunion ! La ville de Saint-Denis s’associe à Ile de La Réunion Mobilités pour vous inviter à pédaler tout au long du mois de mai
Du 1er au 31 mai, relevez le défi et participez au challenge Mai à Vélo !
Le principe est simple :
-Téléchargez l’application Geovelo
-Rejoignez la communauté « Île de La Réunion Mobilités »
-Enregistrez vos trajets à vélo
-Cumulez les kilomètres et suivez le classement en temps réel
Que vous soyez cycliste du quotidien ou débutant, chaque trajet compte !
Aller au travail, à l’école ou faire vos courses… adoptez le vélo pour vos déplacements
À gagner : smartphones et bons d’achat dans une enseigne de sport
Ensemble, faisons rayonner Saint-Denis et toute La Réunion en pédalant pour une mobilité plus durable !
Plus d’informations ici.