Le mois de mai à vélo à Saint-Denis

Du 1er au 31 mai 2026, la ville de Saint-Denis s'associe à Île de La Réunion Mobilités pour le challenge "Mai à vélo". Une initiative qui souhaite promouvoir "une mobilité durable", écrit la ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Mai à Vélo 2026 débarque à La Réunion ! La ville de Saint-Denis s’associe à Ile de La Réunion Mobilités pour vous inviter à pédaler tout au long du mois de mai

Du 1er au 31 mai, relevez le défi et participez au challenge Mai à Vélo !

Le principe est simple :

-Téléchargez l’application Geovelo

-Rejoignez la communauté « Île de La Réunion Mobilités »

-Enregistrez vos trajets à vélo

-Cumulez les kilomètres et suivez le classement en temps réel

Que vous soyez cycliste du quotidien ou débutant, chaque trajet compte !

Aller au travail, à l’école ou faire vos courses… adoptez le vélo pour vos déplacements

À gagner : smartphones et bons d’achat dans une enseigne de sport

Ensemble, faisons rayonner Saint-Denis et toute La Réunion en pédalant pour une mobilité plus durable !

Plus d’informations ici.