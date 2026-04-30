Saint-Denis : un marché de nuit dédié aux mamans

À l'occasion de la fête des mères, la ville de Saint-Denis organise un marché de nuit. Au programme moments détentes, ateliers, ambiance musicale et plus encore. "Une soirée conviviale, festive et riche en émotions vous attend", écrit la Ville. Ne publions le communiqué de la ville de Saint-Denis, ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l’occasion de cet événement festif, la Ville vous invite à vivre un moment unique, placé sous le signe du partage, de la détente et de la culture

Pour nos mamans, un espace bien-être offert devant la statue Roland Garros :

Profitez d’instants de relaxation avec :

- Bar à sourcils

- Réflexologie plantaire

- Massage Madero du visage

- Amma assis (nuque/épaules)

Des ateliers pour les enfants sur l’avenue de la Victoire :

Création de cartes photos, marque-pages et porte-clés en perles pour célébrer la fête des mères

En déambulation :

Laissez-vous emporter par TRIBALPERKUSION, entre rythmes du Brésil, énergie réunionnaise et puissance du tambour

Ambiance musicale et participative :

Au Jardin de la Liberté, prenez le micro avec un karaoké libre ou vibrez en mode live comme sur scène !

Au Bassin du Barachois :

Le groupe Tikaré vous fait voyager à travers un univers musical métissé : funk, soul, reggae, séga, jazz, salsa et bien plus encore

Sur la jetée :

- 20h : Retrouvez Furtif & Latchouplanet

- Danses indiennes avec le Studio Latino pour célébrer le Nouvel An Tamoul

- 22h : Holi et lancer de poudres de couleurs

Au Kiosque Jules Arlanda :

Découvrez “Réyonez Famn Volkan” avec Louiz

Une soirée conviviale, festive et riche en émotions vous attend !

Venez en famille ou entre amis pour partager ce moment unique au cœur de la ville