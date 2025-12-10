Saint-Denis : 89 bénévoles à l’honneur au Prix du Bénévolat 2025

À l’occasion de l’édition 2025 du Prix du Bénévolat, Saint-Denis a mis à l’honneur 89 bénévoles engagés pour dynamiser les quartiers de la ville lors d’une cérémonie ayant pour thème “Bénévol dan kèr”. Lors de l'événement, des sportifs, animateurs, accompagnants scolaires, membres d’associations solidaires, culturelles et environnementales étaient présents et ont rappelé l’importance de la générosité dans la vie quotidienne. Nous publions un post de la ville de Saint-Denis (Photo : la ville de Saint-Denis)