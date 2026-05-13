Saint-Denis : une journée en famille à l'Îlot Flamboyants

Le vendredi 15 mai 2026, de 9 h à 14 h, la ville de Saint-Denis donne rendez-vous aux habitants pour la journée de la famille à l'îlot Flamboyants au Chaudron. Au programme : un parcours ludique autour des 5 sens, un pique-nique libre sur place, des animations. "Cette journée est l’occasion de : créer de beaux souvenirs en famille, renforcer les liens entre parents et enfants, partager un moment convivial et chaleureux, découvrir et valoriser notre culture réunionnaise", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)