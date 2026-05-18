Santé pour toutes et tous : la ville de Saint-Denis continue son engagement

La ville de Saint-Denis a réuni le comité de pilotage du contrat local de santé (CLS), aux côtés de l’ARS, du CCAS et des services de la préfecture, afin de dresser le bilan des actions menées en 2025 et préparer les projets à venir. Signé en 2023, le CLS vise à lutter contre les inégalités de santé et à améliorer le bien-être des Dionysiens. "À travers le Contrat Local de Santé, la lille poursuit son engagement pour une santé plus accessible, plus proche et plus juste pour toutes et tous", souligne la Ville. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

Saint-Denis poursuit son engagement pour la santé de toutes et tous

La ville de Saint-Denis a réuni le Comité de pilotage du Contrat Local de Santé (CLS), aux côtés de l’ARS, du CCAS et des services de la Préfecture, afin de dresser le bilan des actions menées en 2025 et préparer les projets à venir.

Etaient présents : Jean-Jacques Coiplet directeur général de l’ARS, le sous-préfet, David Belda representant du CCAS, ainsi que les élus présents Pauline Bacca, Mickaël Noël et Christèle Beaumier.

Signé en 2023, le CLS vise à lutter contre les inégalités de santé et à améliorer le bien-être des Dionysiens à travers plusieurs axes prioritaires :

-nutrition et activité physique

-santé des femmes et des enfants

-santé des jeunes

-inclusion des personnes vulnérables

-santé mentale, grande cause 2025-2026

Nous saluons le travail accomplis en 2025 par la Direction de la santé sur le territoire : village Santé, prévention auprès des jeunes, dispositif Fanm Dobout, Semaines d’Information sur la Santé Mentale ou encore Mad Pride.

À travers le Contrat Local de Santé, la ville poursuit son engagement pour une santé plus accessible, plus proche et plus juste pour toutes et tous.