Saint-Denis : le bureau de poste du centre-ville rouvre après des mois de travaux

Le bureau de poste de Saint-Denis les Flamboyants, dans le centre-ville du chef-lieu, a rouvert ses portes le 15 mai 2023 après plusieurs mois de travaux. Le directeur de secteur a invité la presse ce vendredi à découvrir les lieux, décrit comme le "premier bureau de poste nouvelle génération de l'Outre-mer". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Frédéric Maillot, directeur de secteur, explique que "les espaces ont été revus pour se centraliser sur l'accueil et la prise en charge clients". "C'est le premier bureau dans les Outre-mer, au national il y en 13. Nous avons une vision à la fois digitale et humaine de la prise en charge client" détaille-t-il. Ecoutez :

"Dès son arrivée, le client est accueilli par un chargé de clientèle facilement identifiable grâce à sa nouvelle veste noire aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale" note La Poste.

"Afin de fluidifier les parcours clients, les postiers en contact avec la clientèle sont équipés de smartphones (Smarteo), leur permettant d’accueillir le client, de l’orienter plus facilement ou encore de traiter ses opérations simples comme l’envoi de colis ou le retrait des instances. Pour faciliter la vie des clients, il est désormais possible de retirer son colis grâce à l’Identité Numérique La Poste sans présenter de carte d’identité. L’expérience client y est personnalisée et adaptée" détaille La Poste.

De nouveaux automates et bornes digitales sont également déployés dans les espaces commerciaux. Ils permettent notamment de prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire ou son conseiller pro (pour la clientèle professionnelle) ou encore de demander à être rappelé, d’acheter des enveloppes et emballages préaffranchis, ou encore de peser et d’affranchir un courrier ou un colis, de consulter ses comptes ou d’éditer un RIB de La Banque Postale.

