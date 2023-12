Saint-Denis au colloque international du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

L’engagement de la mandature pour le bien-être des séniors a toujours été une priorité. Depuis un an, Saint-Denis a été labelisée Ville Amie des Aînés (VADA). En tant que VADA, la maire de Saint-Denis est invitée à se rendre à Paris les 5 et 6 décembre 2023 pour le colloque international du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du maire de Nice, Christian Estrosi, et tant d'autres, Ericka Bareigts, pourra échanger et débattre sur le bien-être, la santé et la citoyenneté à tout âge. Nous diffusons ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’engagement de la mandature pour le bien-être des séniors a toujours été une priorité. Depuis un an, Saint-Denis a été labelisée Ville Amie des Aînés (VADA). Elle a reçu ce label or 3 étoiles par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) le 30 novembre 2022.

Le chef-lieu met tout en œuvre pour leur offrir un environnement plus serein au quotidien et ainsi mieux vieillir dans leur quartier. Que ce soit à travers des actions sociales, des offres de mobilité, des activités sportives, culturelles, intellectuelles avec le Plan senior en action, des logements adaptés ou le Conseil des Sages, la ville ne cesse de vouloir aller plus loin pour le bonheur de nos gramounes.

En tant que VADA, la Maire de Saint-Denis est invitée à se rendre à Paris les 5 et 6 décembre pour le colloque international du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du maire de Nice, Christian Estrosi, du Bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close et du professeure et chercheure à l’Université de Sherbrooke, Samuèle Rémillard-Boilard, Ericka Bareigts, pourra échanger et débattre sur le bien-être, la santé et la citoyenneté à tout âge.

Cette table ronde sera l’occasion pour la maire, à travers des exemples concrets, de mettre en lumière le travail déployé en faveur des Séniors à Saint-Denis, capitale des Outre-Mer et 19ème ville de France. Cette invitation à participer à ce colloque traduit la reconnaissance nationale et internationale de notre dynamisme local. Saint-Denis tend à démontrer la richesse et l’importance de sa politique du bien vieillir. En effet, notre territoire réunionnais se doit de s’adapter à l’accroissement du nombre des séniors.