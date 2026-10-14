Saint-Denis : au Moufia, la rénovation de la Poste avance

Nouvelle toiture, façades rénovées, espaces remis en état : l'agence postale du Moufia poursuit sa rénovation pour offrir aux habitants de meilleures conditions d'accueil. À proximité du téléphérique PAPANG, de la bibliothèque Alain Peters et du futur centre multiservice Oasis, cette rénovation participe à l'évolution d'un quartier où les services et les équipements se développent au plus près des habitants. Découvrez l'avancée du chantier en images dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)