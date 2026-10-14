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Saint-Denis : au Moufia, la rénovation de la Poste avance

  • Publié le 14 octobre 2026 à 12:29
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 12:31
la poste

Nouvelle toiture, façades rénovées, espaces remis en état : l'agence postale du Moufia poursuit sa rénovation pour offrir aux habitants de meilleures conditions d'accueil. À proximité du téléphérique PAPANG, de la bibliothèque Alain Peters et du futur centre multiservice Oasis, cette rénovation participe à l'évolution d'un quartier où les services et les équipements se développent au plus près des habitants. Découvrez l'avancée du chantier en images dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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