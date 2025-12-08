TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Denis célèbre la Fèt Kaf : des semaines de culture, d’hommages

  Publié le 8 décembre 2025 à 13:31
Festivités du 20 décembre

Saint-Denis se prépare pour la Fèt Kaf. Au programme des événements culturels et mémoriels pour rendre hommage à l’histoire des ancêtres réunionnais, des concerts, du partage et de la transmission, Les moments clé seront : le Kabar Expo le mardi 9 décembre 2025, Lo Maxi Ron Maloya du 16 au 20 décembre 2025 au Barachois et le grand défilé de la liberté du 20 décembre 2025. Rendez-vous du 9 au 20 décembre pour célébrer la fierté d’être réunionnais. Nous publions un post de la ville de Saint-Denis (Photo : www.imazpress.com)

14 heures

Il faut arrêter de dire ce la fête caf,
C'EST la fête de tout les réunionnais et réunionnaise. La fête de la liberté de no encetre.

