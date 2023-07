Saint-Denis célèbre les bacheliers Dionysiens

Tu as eu la bonne surprise ce matin d’avoir eu ton bac ? Mais tu sais pas encore quoi faire pour le célébrer ? La ville de Saint-Denis offre des invitations pour les soirées Afterbeak à la Nordev ou Fayanight à la Cité des Arts en fonction du secteur du lycée.

Inscris-toi directement dans la mairie annexe la plus proche de chez toi dès le 4 juillet et jusqu’au 6 juillet - 12h et participe à la Cérémonie des Bacheliers !

Alors si tu es nouvellement détenteur du sésame, n’attends plus et rends toi dans ta mairie annexe ! N’oublies pas tes pièces justificatives (Pièce d’identité, justificatif d’adresse et relevé de note) !