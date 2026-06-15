Saint-Denis : contrat Engagement Quartiers 2030 la ville construit des solutions avec et pour les habitant.e.s

Réunis le jeudi 11 juin 2026 à l’occasion d’un Comité de pilotage dédié au Contrat Engagement Quartiers 2030, la ville de Saint-Denis, l’État, les bailleurs sociaux, les associations et les acteurs de terrain ont dressé le bilan des actions menées dans les quartiers prioritaires. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Derrière chaque quartier, on trouve des histoires, des besoins mais aussi des talents, des initiatives et surtout, beaucoup d’envie d’agir.

À Saint-Denis, les projets naissent souvent d’une idée simple : améliorer le quotidien des habitant.e.s. Entre accompagnement social, insertion, santé, jeunesse, culture ou encore cadre de vie, les actions sont nombreuses et contribuent, chaque jour, à faire vivre les quartiers, tout en renforçant le lien social.

Fruit d’un important travail de concertation mené dans les quartiers, le Contrat Engagement Quartiers 2030 constitue aujourd’hui une feuille de route partagée entre la Ville, l’État et l’ensemble des partenaires mobilisés au service des quartiers prioritaires.

- Lutter contre l’isolement, de favoriser l’accès aux droits -

Construite avec les habitant.e.s, cette démarche vise à apporter des réponses adaptées aux réalités du terrain, en poursuivant une ambition partagée : favoriser l’émancipation des jeunes, renforcer la santé et le bien-être, encourager le vivre-ensemble et soutenir l’insertion et l’accès à l’emploi.

Cette ambition se traduit déjà par de nombreuses opérations de proximité.

À Primat, un accompagnement social a permis de lutter contre l’isolement, de favoriser l’accès aux droits et de soutenir les parcours d’insertion. Au Chaudron et à Moufia II, un travail a été mené pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap et

leurs familles. Au Butor, des projets culturels ont permis aux jeunes de s’émanciper, de s’exprimer et de créer.

Au Bas de la Rivière, le projet "EmpowerKids" accompagne les élèves autour des questions de parentalité, de respect, de lutte contre les discriminations et de développement des compétences psychosociales.

- Transformer leurs compétences en opportunités d’insertion -

Au Bas de la rue Maréchal-Leclerc, l’action "La Débrouy Lé Gayar" fédère habitants, associations et partenaires autour d’activités favorisant le vivre- ensemble, la solidarité et les échanges intergénérationnels.

Il faut faire avec les habitants, insiste la maire Ericka Bareigts. Il faut les entendre et s’imprégner de leur façon de construire leur quartier. C’est cette condition qui guide notre action et qui a permis de bâtir ce contrat."

Cette vision se retrouve dans plusieurs pistes de travail portées dans le cadre du Contrat Engagement Quartiers 2030.

Parmi elles, le développement de jardins nourriciers et familiaux au pied des immeubles afin de favoriser le lien social, l’amélioration du cadre de vie et l’appropriation des espaces partagés.

Autre ambition : accompagner les savoir-faire présents dans les quartiers à travers la Fabrique des solutions locales.

L’objectif est de permettre à des habitant.e.s engagé.e.s dans la réparation, le réemploi, l’artisanat ou le bricolage de transformer leurs compétences en opportunités d’insertion, d’activité ou de création d’emploi.

On ne construit pas des vies comme on construit des bâtiments, conclut la maire. Chaque personne a son histoire, ses difficultés, ses aspirations. Notre responsabilité est d’agir au plus près des habitants pour créer les conditions de leur épanouissement et faire vivre l’égalité réelle dans tous les quartiers."