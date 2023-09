Saint-Denis : des matinées portes-ouvertes de l’École du Bonheur

La mairie de Saint-Denis organise des matinées portes-ouvertes dans les écoles de la ville du 18 au 29 septembre 2023. Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants et parents, l'objectif étant de faire découvrir l’École du Bonheur. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : Saint-Denis)

A Saint-Denis, on prône le bien vivre ensemble, dans un cadre de vie confortable, sain et sécurisant. C’est en suivant ces valeurs, que la Ville a souhaité organisé en ce début de rentrée scolaire, les matinées portes-ouvertes de l’École du Bonheur.

Ainsi, du lundi 18 septembre au vendredi 29 septembre, de 8h00 à 11h30, des ateliers de découvertes seront proposés aux enfants et aux parents, afin qu'ils puissent s'informer et profiter des actions mises en place par l'école du bonheur.

Ce temps d'échanges et de rencontres est important pour créer plus de cohésion et de proximité entre les agents de la Ville, les familles, les Directions et les enseignants des écoles.

En co-construction avec les enfants et leurs parents, l’École du Bonheur permet aux enfants dionysiens de construire un avenir qui leur ressemble.

Animations pour les enfants et informations pour les adultes

Au programme de 8h à 11h30

Découvrez les activités périscolaires proposées par L'École du Bonheur ainsi que les acteurs, nos partenaires qui les organisent :

Ateliers théâtre, arts plastiques, taï-chi, langues, patrimoine réunionnais, plan anglais, sport (motricité)

Atelier de dégustation racine lontan (sucrées et salées)

La formation à la bienveillance et la gestion des émotions avec l'association VIVANCIA

Les projets des enfants du Conseil des Enfants Dionysiens

Présentation et information des métiers dans les écoles

Le réseau de lecture publique : information sur les inscriptions gratuites et animation dans les bibliothèques de votre quartier et de la ville

Le pass bus gratuit à partir de 6 ans : informations et inscriptions avec SODIPARC/Citalis