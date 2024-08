Ce mercredi 21 août 2024, la ville de Saint-Denis annonce à la population la réalisation de travaux sur les rues Jean Chatel et Sainte-Marie afin d'améliorer le confort des citoyens. Les travaux ayant débutés le lundi 8 juillet 2024, portent sur la réfection de la chaussée et des trottoirs adaptés aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Un chantier qui devraient s'achever dans 5 mois. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Ville de Saint-Denis)