Saint-Denis : deuxième édition réussie pour le Festival de la participation citoyenne

Le Festival de la participation citoyenne est revenu pour la deuxième année consécutive à Saint-Denis. Il s’est déroulé ce samedi 13 avril 2024 à la Nordev. Plus de 500 personnes sont parties à la rencontre des différents dispositifs de participation citoyenne. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

La volonté était de placer ce festival sous le signe du Budget Participatif, dont la phase de votes est en cours depuis le 25 mars. Les Dionysien.ne.s qui souhaitent contribuer à l’évolution et au développement de leur territoire ont la possibilité de voter pour leur projet favori jusqu’au 22 avril.

Comme l’an passé, le festival de la participation citoyenne était l’occasion pour les différentes instances de se rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble pour co-construire une démocratie directe plus importante à Saint-Denis.

Chacune d’elles a pu découvrir quel lien elle pouvait avoir avec les autres instances. La volonté est de fédérer les habitant.e.s les uns aux autres et de continuer à propulser le vivre ensemble dionysien et réunionnais.

Pour ce faire, les visiteurs ont pu participer au « Fab’ Challenge ». Cet atelier d’innovation participative permettait une meilleure transversalité entre les CAC (Comités d’Action Citoyenne) et les différentes instances participatives (Conseil des Jeunes Dionysiens, Conseil des Enfants Dionysiens, Conseil des Sages,...). Le but étaitde co-créer un guide pour l’organisationsd’actions CAC.

Ce samedi a également marqué la clôture du Congrès Océan Indien du réseau Outre-mer de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes), qui s’est tenu pour la première fois à Saint-Denis, du 10 au 13 avril. Le congrès et le festival viennent tous deux marquer l'importance pour la ville de Saint-Denis de s'inscrire dans une logique de participation et de renforcer la considération de la prise des décisions et de l'engagement des citoyen.ne.s.