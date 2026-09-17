Saint-Denis : dimanche Ô Barachois revient pour sa cinquième édition

Actualisé le 17 septembre 2026 à 16:39

Publié le 17 septembre 2026 à 16:38

Ce dimanche 20 septembre 2026, le Barachois, à Saint-Denis, vous donne rendez-vous de 15h à 19h pour un après-midi entre culture, patrimoine, sport, santé et mobilités. Une cinquième édition pour découvrir le Barachois autrement, en famille ou entre amis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Côté scène, retrouvez Baster, LilJooe & Klowdy et TiFrid Maloya en concert.

Et tout au long de l’après-midi :

- Théâtre Fer6 à 16h au Jardin de la Liberté

- Village des mobilités et animations autour des mobilités douces

- Rallye patrimoine et fresque collective

- Village santé

- Jeux en bois, karts à pédales et animations pour les marmay

- La Cité des Arts fête ses 10 ans avec déambulation, échassiers, jongleurs et théâtre

- Espace chill et gourmandises

