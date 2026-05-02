Saint-Denis : en mai, la culture fait ce qui lui plaît

En mai, la ville de Saint-Denis invite à prendre le temps de découvrir, ressentir et partager la culture, à travers une programmation riche et accessible à toutes et tous. (Photo ville de Saint-Denis)

Entre création contemporaine, musique, mémoire, transmission et imaginaire, les événements proposés tout au long du mois dessinent une ville en mouvement, où la culture se vit au plus près des habitant.e.s, dans les quartiers comme dans les équipements culturels.

- Les temps forts du mois -

• Reprise de Lékol Pop - Barre F à Château Morange - Tous les mercredis de 16h à 18h :

Lékol Pop, université populaire portée par la Ville, propose des enseignements en accès libre et gratuit autour de la culture réunionnaise. Deux temps viennent structurer ces rendez-vous :

16h – 17h : "Provèrb, kozman èk rasine nout lang kréol", avec Eric Naminzo

17h – 18h : "Savoir décrypter l’architecture d’un temple tamoul", avec l’association Lakshmi Ganapati, autour de l’étude des symboles et des techniques décoratives traditionnelles

Un espace de transmission et de partage pour mieux comprendre les langues, les savoirs et les patrimoines de l’île.

• Portes ouvertes des ateliers d’artistes - Barre F à Château Morange - Samedi 2 mai de 14h à18h

Pousser la porte des ateliers, c’est entrer dans l’intimité de la création. À la Barre F, les artistes ouvrent leurs univers : peinture, graff, photographie… Le collectif Dalon La Pintir, Stéphanie Lebon, Hasawa et Geneviève Alaguiry invitent à la rencontre, à l’échange et à la découverte de leurs démarches artistiques.

• Festival Cinémarmailles - Château Morange - du 5 au 7 mai

Un rendez-vous porté par l’association La Lanterne Magique et dédié à l’enfance et à l’imaginaire, où le cinéma devient un terrain de découverte et d’éveil pour les plus jeunes.

• Jedi du Jazz - Berges du Bas de la Rivière - Jeudi 7 mai de 19h à 21h

Une soirée musicale en plein air, entre improvisation et énergie collective, portée par les sonorités du jazz. Au programme : Headhunter et Trio Bohafi.

• Soirée de projections (4 courts métrages de la Réunion) - Mémoires de l’esclavage - Boulodrome du Ruisseau (au-dessus de la Tranchée couverte) - Dimanche 10 mai à partir de 19h

Dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, une soirée de projections en plein air pour transmettre, comprendre et faire vivre une mémoire essentielle, en partenariat avec la Kourmétragerie.

• Otaku City Festival – 3e édition - Cité des Arts - les 16 et 17 mai

Un week-end dédié à la culture pop et japonaise, entre cosplay, animations et rencontres.

• 25e anniversaire de la loi Taubira - Place du 19 mars 1946 (esplanade face aux Archives départementales sur le Boulevard Sud) - Jeudi 21 mai à partir de 13h

Un temps de commémoration pour rappeler et transmettre une mémoire essentielle, à travers discours et le retour de l’œuvre restaurée de Wilhiam Zitte.

• Marmit Zistoir - École maternelle de Vauban - Vendredi 22 mai à partir de 18h

Kriké, kraké… Une soirée de contes et de transmission, entre mémoire orale et imaginaire partagé.

- Le programme complet -