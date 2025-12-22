Saint-Denis : fête de l'ananas à Bois de Nèfles

L'ananas a été mis à l'honneur dans le quartier de Piton Bois de Nèfles après un long moment d'absence, organisé par le Comité d'action citoyenne. Une journée fruité et conviviale a permis de réunir les habitants du quartier et d'ailleurs. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis.

Après 33 ans d’absence, la Fête de l’Ananas a fait son grand retour, ravivant de précieux souvenirs dans le cœur des habitants et mettant à l’honneur ce fruit emblématique et les produits qui en découlent.

Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la tradition.

Un programme bien chargé a accompagné cette journée :

- Concours du meilleur mangeur d’ananas

- Concours du meilleur gâteau à l’ananas

- Dégustations d’ananas

- Rond kosé

- Exposition sur la culture de l’ananas et anciennes photos des fêtes d’antan

- Animations musicales