Saint-Denis : fête de l'ananas à Bois de Nèfles

  • Publié le 22 décembre 2025 à 12:36
L'ananas a été mis à l'honneur dans le quartier de Piton Bois de Nèfles après un long moment d'absence, organisé par le Comité d'action citoyenne. Une journée fruité et conviviale a permis de réunir les habitants du quartier et d'ailleurs. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis.

Après 33 ans d’absence, la Fête de l’Ananas a fait son grand retour, ravivant de précieux souvenirs dans le cœur des habitants et mettant à l’honneur ce fruit emblématique et les produits qui en découlent.

Une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la tradition.

Un programme bien chargé a accompagné cette journée :

- Concours du meilleur mangeur d’ananas
- Concours du meilleur gâteau à l’ananas
- Dégustations d’ananas
- Rond kosé
- Exposition sur la culture de l’ananas et anciennes photos des fêtes d’antan
- Animations musicales

