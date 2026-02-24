Saint-Denis : fin des travaux aux Chemins de Palmas et des Tamarins à La Montagne

Après plusieurs mois de travaux, les chemins De Palmas, Tamarins et Valliamé ont fait l’objet d’importantes opérations de réhabilitation. Des interventions essentielles pour sécuriser les déplacements, renforcer les infrastructures et améliorer le cadre de vie. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

À la Montagne, les routes ne sont pas de simples axes de circulation. Elles relient les familles aux écoles et lieux de vie. Quotidiennement, elles sont empruntées par les habitant.e.s, des histoires s’y forment, d’autres s’écrivent. Parfois, elles sont mises à rude épreuve, notamment lors des épisodes pluvieux et cycloniques. Après plusieurs mois de travaux, les chemins De Palmas, Tamarins et Valliamé ont été réhabilités.

Trois secteurs, trois opérations, un seul objectif : améliorer durablement la sécurité et le confort des habitant.e.s des Hauts de

Saint-Denis.

- Chemin des Tamarins : adapter les ouvrages aux réalités climatiques -

Au chemin des Tamarins, les travaux ont porté sur la sécurisation des infrastructures déjà existantes, fragilisées par le temps et les épisodes climatiques. Cette voie était notamment marquée par l’usure : chaussée abîmée, fissures, déformations, qui rendaient la circulation moins confortable.

La ville a ainsi procédé à la réalisation de travaux sur près de 450 mètres : reprise intégrale de la chaussée, trottoirs refaits,

installation de ralentisseurs pour réguler la circulation. Le coût total de l’opération représente un investissement de plus de 239 000 euros.

- Chemin De Palmas : réparer et consolider après Garance -

Au chemin De Palmas, les traces du cyclone Garance étaient encore visibles : certaines portions de la chaussée ont été fragilisées, les abords dégradés et les conditions de circulation rendues plus complexes pour les riverain.ne.s. Fortement touchée par les crues et le débordement du cours d'eau, la rue nécessitait donc une intervention en profondeur. Près de 30 habitations ont été concernées par ces travaux. La ville est ainsi intervenue pour réparer les zones endommagées, consolider les ouvrages existants et sécuriser durablement la route.

L’objectif : permettre aux Dionysien.ne.s de circuler dans de meilleures conditions, tout en renforçant la résistance du chemin face aux intempéries et aux épisodes pluvieux intenses. Le coût des travaux représente un investissement de plus de 260 000 euros.