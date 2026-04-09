Orientations budgétaires : Saint-Denis fixe le cap 2026-2031 en conseil municipal

À l’occasion du deuxième conseil municipal du nouveau mandat, consacré aux Orientations Budgétaires, la ville de Saint-Denis affirme une trajectoire claire dans un contexte de fortes tensions économiques et sociales : protéger les Dionysiens, soutenir leur pouvoir d’achat et poursuivre l’amélioration concrète de leur qualité de vie. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le débat d’Orientations Budgétaires intervient dans un nouveau contexte de fragilisation, à l’instar de la crise Covid en 2020. Les tensions géopolitiques, les déséquilibres économiques internationaux et la hausse des coûts de l’énergie ont des conséquences directes sur le quotidien des Réunionnais. Sur un territoire insulaire déjà confronté à la vie chère, ces effets sont amplifiés.

Face à cette réalité, Saint-Denis fait le choix d’être un point d’appui pour ses citoyens et assume pleinement son rôle : agir quand elle le peut, protéger quand elle le doit, et préparer l’avenir de manière durable.

"Nous ne maîtrisons pas les crises. Mais nous maîtrisons notre engagement. Notre responsabilité est de ne pas laisser les Dionysiens seuls face aux difficultés. Ce budget est celui d’une ville qui protège, agit et transforme. Une ville qui fait de la vie, concrète et quotidienne, sa priorité absolue", Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

- 3 priorités : pouvoir d'achat, qualité de vie, autonomie économique -

• POUVOIR D’ACHAT : ACTION IMMÉDIATE ET MESURES DE FOND

Face à l’urgence sociale, la ville déploie des mesures concrètes. Une aide exceptionnelle de 40 euros, versée en deux temps, sera accordée aux travailleurs modestes pour faire face à la hausse des carburants. Cette décision, à l’échelle d’une famille, représente un soutien immédiat et tangible pour faire face aux dépenses indispensables.

D’autres mesures de soutien au quotidien complètent cette réponse :

• la création de quatre espaces de libre-service solidaire, accessibles à tous, avec des produits à prix abordables,

• des chèques alimentaires coup de pouce pour les travailleurs rencontrant des difficultés,

• la mise en place d’un service de transport réservé aux seniors isolés.

Ces mesures s’inscrivent dans une politique continue et engagée depuis 2020 pour agir sur les dépenses contraintes et soutenir les faibles revenus : gratuité des transports jusqu’à 25 ans, cantine gratuite pour 80% des familles, bourses de voyage, Pass permis et Pass Bafa, plan Seniors en Action et dispositifs d’insertion ayant permis d’accompagner plus de 67.000 Dionysiens.

La ville confirme son approche globale du pouvoir d’achat : agir sur le quotidien, mais aussi sur les trajectoires de vie.

• QUALITÉ DE VIE : L’HYPER-PROXIMITÉ EN ACTION

Le mandat débute dans les prochains mois avec des actions immédiates, visibles et attendues dans les quartiers en matière de sécurité et de dignité :

• Création de 4 Maisons locales de la tranquillité publique, pour prévenir les tensions et résoudre conflits, nuisances et incivilités, en regroupant la police nationale, la police municipale, les acteurs du droit et de la justice, des médiateurs, l’arajufa et un écrivain public.

• Mise en place d’une police du logement, pour lutter contre l’habitat indigne et faire respecter les droits des locataires.

• Déploiement du numéro vert AlloKartyé, permettant de signaler les problèmes du quotidien et d’en suivre le traitement en temps réel.

Ces dispositifs traduisent la volonté forte de renforcer la proximité, la réactivité et la qualité du service municipal.

• DE L’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE

Au-delà de l’urgence, la ville affirme son ambition de transformation durable. Avec la Fabrique des solutions locales et le Prêt Solidaire Jeune, la Municipalité soutient l’économie de proximité, encourage l’entrepreneuriat et favorise la création d’activités pérennes.

Cette dynamique s’appuie également sur des initiatives déjà engagées pour valoriser les talents locaux et les circuits courts, comme les marchés de nuit ou encore la création du label "Fait à Saint-Denis", destiné à promouvoir productions artisanales, alimentaires et savoir-faire du territoire. Le développement des Écobox et de nouvelles zones d’activités économiques dans les Hauts vient amplifier cette stratégie : passer de l’aide ponctuelle à des revenus durables, de l’insertion à la création d’emplois.

- Des finances solides sans augmenter les impôts -

Cette ambition repose sur une situation financière maîtrisée. La ville a déjà investi plus de 310 millions d’euros sur le précédent mandat et prévoit un même niveau d’investissement dans les années à venir. Sa dette, stabilisée autour de 135 millions d’euros, reste sécurisée, avec une capacité de désendettement de 3,5 années, bien en dessous de la moyenne nationale.

Dans ce cadre, la municipalité fait un choix majeur : investir dans le quotidien et l’avenir sans augmenter les impôts locaux. Ce choix s’inscrit dans une trajectoire constante : le taux de la taxe foncière n’a pas augmenté depuis 2016, et n’augmentera pas. Saint-Denis a aujourd’hui le deuxième taux le plus faible de La Réunion, et le troisième parmi les villes françaises de plus de 100.000 habitants.

La ville accélère ainsi sa transformation en investissant à la fois sur les projets structurants (rénovation urbaine Prunel et Ruch, Grand Marché, Dionypark, Parc Littoral Nord, gares multi-transports, équipements urbains) et sur le quotidien des habitants (rénovation des écoles, voiries, équipements sportifs, végétalisation, transport gratuit pour tous chaque 3ème dimanche du mois).

- Une stratégie élaborée avec les Dionysiens -

Dans la continuité du Budget Participatif (dont 50 % sont consacrés à des projets solidaires proposés directement par les citoyens), ces orientations budgétaires résultent d’une démarche de co-construction de grande envergure. À travers les Jeudis Citoyens, la municipalité a recueilli plus de 1.500 contributions, donnant naissance à près de 700 projets portés par les habitants, les associations et les acteurs du territoire.

Ce budget est l’expression directe des besoins réels du terrain et la traduction d’un engagement central du mandat : faire de la participation citoyenne un levier d’action publique.