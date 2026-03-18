Saint-Denis installe son Conseil municipal

La ville de Saint-Denis invite ses administrés à assister à la première séance du Conseil municipal de la ville de Saint-Denis le samedi 21 mars 2026 à partir de 8 heures à la Nordev (Parc des expositions). Lors du scrutin de ce dimanche 15 mars pour les municipales, Ericka Bareigts l'a emporté dès le premier tour. Nous publions le post-ci-dessous (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À présent, les conseillers municipaux élus sont conviés à aborder les points suivants :

- l’élection officielle du ou de la Maire.

- l’élection des adjoints

- la lecture de la charte de l’élu local

À Saint-Denis, Ericka Bareigts, maire sortante, conserve son fauteuil de maire dès le premier tour avec un score de 62,22% des suffrages exprimés.