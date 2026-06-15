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Jeux des Villes : Saint-Denis félicite ses jeunes athlètes pour leur victoire

  • Publié le 15 juin 2026 à 15:34
jeux des villes 2026

Ce samedi 13 juin 2026, Saint-Denis remportait la première édition des Jeux des Villes. Sur ses réseaux sociaux, la Ville a félicité les jeunes athlètes dionysiens de 13/14 ans pour leur performance. "Ils ont porté haut les couleurs de Saint-Denis avec détermination, esprit d’équipe et passion. Une belle victoire qui récompense leur travail, leur engagement et l’accompagnement de leurs éducateurs. Félicitations à toute l’équipe, aux encadrants et aux familles qui les soutiennent au quotidien". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo d'illustration Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Zoom, Saint-Denis, Sport, Jeux des villes

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