Jeux des Villes : Saint-Denis félicite ses jeunes athlètes pour leur victoire

Ce samedi 13 juin 2026, Saint-Denis remportait la première édition des Jeux des Villes. Sur ses réseaux sociaux, la Ville a félicité les jeunes athlètes dionysiens de 13/14 ans pour leur performance. "Ils ont porté haut les couleurs de Saint-Denis avec détermination, esprit d’équipe et passion. Une belle victoire qui récompense leur travail, leur engagement et l’accompagnement de leurs éducateurs. Félicitations à toute l’équipe, aux encadrants et aux familles qui les soutiennent au quotidien". Nous publions le post de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo d'illustration Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)