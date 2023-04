Saint-Denis : Kendji Girac en concert unique à La Réunion

Le gagnant de the Voice saison 3 Kendji Girac se produira en concert le samedi 16 septembre 2023 au Parc des Exposition de Saint-Denis (Nordev). DMX Production et la Nordev en accord avec RED LINE, accueilleront l'artiste et ses musiciens en concert. Les places pour aller voir ce chanteur incontournable aux 5 millions de ventes, de l’univers pop-latino sont déjà disponibles.

Les places sont disponibles ici.

- Date et Lieu



Samedi 16 septembre 2023Parc des Expositions et des Congrès de Saint Denis (Nordev) - Hall DAccès Guichet N°3

- Horaire



Ouverture des portes 18hConcert tous publics

- Les Tarifs



Préventes :Billet Promo : 30€ - Jusqu'au 30 mai 2023 uniquementPrévente : 35€ - à compter du 31 mai 2023Prévente V.I.P* : 120€

Comité d'entreprise : 30€ (10 billets et +), Contact : jgrondin@nordev.re

Sur place au guichet : entrée simple = 40€, entrée V.I.P* = 140€

* Inclus dans l’entrée V.I.P :Vue dégagée et surélevée, Photocall & photomaton, Photographe V.I.P

- Boissons et restauration :



- 1 coupe de Champagne (Charlier & Fils),- 1 soft (eau / coca / thé glacé / jus de fruit frais),- Petits fours sucrés et salés par Cap Méchant