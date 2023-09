La ville de Saint-Denis accueille la Koulèr Run ce dimanche 17 septembre 2023 au parc de la trinité à partir de 11h. Une course de 5 kilomètres, non chronométrée, inspirée de la Holi, fête nationale en Inde. Les participants devront traverser des zones de couleurs (jaune, rose, bleue, verte et orange) avant d’arriver au Finisher Festival.

À l'arrivée, musique non-stop et lancer de couleurs géants animeront le reste de la journée.

Inscriptions et informations ici.