Saint-Denis : l'alternance et la formation à l'honneur au gymnase Daniel Narcisse

  • Publié le 20 février 2026 à 09:50
  • Actualisé le 20 février 2026 à 09:52
forum alternance et formation au gymnase daniel narcisse

De nombreux jeunes ont répondu présents au forum de l'alternance et de la formation au gymnase Daniel Narcisse du Chaudron. Des entreprises, centres de formation et partenaires se sont mobilisés pour accompagner celles et ceux qui sont à la recherche d'une alternance, d'une formation ou qui souhaitent recevoir des réponses sur leur parcours d'insertion professionnelle. Cet événement a été en partenariat avec la Mission locale nord. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Zoom, Saint-Denis

