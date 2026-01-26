Saint-Denis : l'association de culture urbaine Aru Bretagne a fêté ses 20 ans

L'association de culture urbaine Aru Bretagne de Saint-Denis a fêté ses 20 ans : deux décennies portées par la passion, le partage et la transmission. Depuis 20 ans, cette association fait rayonner la danse, la musique et l’expression artistique. Elle révèle des talents, rassemble les générations et crée du lien à travers des projets riches, engagés et fédérateurs. La ville de Saint-Denis est fière de compter cette association parmi ses partenaires de longue date et de l’accompagner dans ses actions en faveur de la jeunesse, de la culture et du vivre-ensemble. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)