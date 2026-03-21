Saint-Denis : la classe CHAM recrute

Et si votre enfant vivait pleinement sa passion pour la musique... dès l’école primaire ? La section CHAM (Classes à horaires aménagés musique) de l’école Gabriel Macé à Saint-Denis organise une quatre concerts de promotion pour faire découvrir aux élèves de CP un parcours, "où l’exigence artistique rime avec plaisir et épanouissement". Les concerts ont lieu le lundi 23 mars à 10h et 13h30 ainsi que le mardi 24 mars à 13h30 et 14h45 à l’école de musique Loulou Pitou. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le dispositif CHAM, proposé dès le CE1, fonctionne en partenariat avec l’EMMAD Loulou Pitou, école municipale de musique. Les élèves bénéficient ainsi de 4 heures de pratique musicale par semaine intégrées à leur temps scolaire, dans un parcours à la fois exigeant, stimulant et profondément enrichissant.

Unique à La Réunion, la classe CHAM de Saint-Denis offre une opportunité exceptionnelle aux jeunes Réunionnais de développer leur sens artistique, leur rigueur et leur confiance en eux, tout en poursuivant leur scolarité dans les meilleures conditions.

À travers ces concerts, la section CHAM souhaite toucher un public plus large et donner à chacun l’envie de découvrir — et pourquoi pas rejoindre — ce dispositif.