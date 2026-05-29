La culture péi s’invite sur grand écran avec Kisa nou lé, un événement soutenu par la ville de Saint-Denis

Le samedi 30 mai 2026, de 17h à 23h, rendez-vous au Cinépalmes de Sainte-Marie pour une soirée dédiée au cinéma réunionnais et à la créativité locale, à l'occasion de Kisa nou lé, un événement soutenu par la ville de Saint-Denis. Lors de ce concours de courts-métrages, 6 films seront projetés pour mettre à l’honneur la culture péi, ses histoires et talents qui font vivre et rayonner le 7e art à La Réunion. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis : (Photo d'illustration www.imazpress.com)