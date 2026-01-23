Saint-Denis : la Dionysienne revient en 2026

À l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, la ville de Saint-Denis organise la 4ème édition de la Dionysienne, un événement sportif, festif, gratuit et 100% féminin le dimanche 8 mars 2026. Trois formats sont proposés aux sportives, débutantes ou plus entraînées (Photo : ville de Saint-Denis)
Le départ et l'arrivée des courses se feront au stade Marc Nasseau – Champ Fleuri (Saint-Denis).
- Trois formats de course pour la Dionysienne -
5 km – Mode Rando
Idéal pour les débutantes ou celles qui veulent se remettre en mouvement et relever un petit défi.
À partir de 13 ans
10 km – Course
Pour les femmes prêtes à se dépasser et à vivre un défi plus intense !
À partir de 16 ans
Marmay Run – Spécial filles
Une course de 1,4 km réservée aux petites championnes.
De 0 à 12 ans ( inscriptions ulterieurement)