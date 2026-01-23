Saint-Denis : la Dionysienne revient en 2026

À l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, la ville de Saint-Denis organise la 4ème édition de la Dionysienne, un événement sportif, festif, gratuit et 100% féminin le dimanche 8 mars 2026. Trois formats sont proposés aux sportives, débutantes ou plus entraînées (Photo : ville de Saint-Denis)

Le départ et l'arrivée des courses se feront au stade Marc Nasseau – Champ Fleuri (Saint-Denis).

- Trois formats de course pour la Dionysienne -

5 km – Mode Rando

Idéal pour les débutantes ou celles qui veulent se remettre en mouvement et relever un petit défi.

À partir de 13 ans

10 km – Course

Pour les femmes prêtes à se dépasser et à vivre un défi plus intense !

À partir de 16 ans

Marmay Run – Spécial filles

Une course de 1,4 km réservée aux petites championnes.

De 0 à 12 ans ( inscriptions ulterieurement)