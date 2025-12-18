Saint-Denis : la magie de Noël s’invite à Champ-Fleuri

Le mercredi 10 décembre 2025, les enfants des Mercredis Jeunesse de la ville de Saint-Denis ont vécu cette expérience unique lors du Village de Noël organisé par la Oser Pour l'Éducation - SPL à Champ-Fleuri. Nous publions le post de la mairie ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Un espace repensé, où Noël ne se contentait pas d’être fêté : il se parcourait, se jouait, se ressentait.

À chaque village, une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie :

- des ateliers sportifs pour bouger et se dépasser,

- des jeux lontan pour renouer avec la tradition,

- des espaces créatifs pour imaginer et fabriquer,

- des animations inspirées des sports d’hiver pour voyager sans quitter Champ Fleuri,

- des temps artistiques et scéniques en musique pour s’ambiancer !

Parmi les acteurs majeurs du temps extrascolaire dans les Écoles du Bonheur à Saint-Denis, la SPL OPE continue d’imaginer des expériences qui rassemblent, émerveillent et placent l’enfant au cœur de chaque projet.