Saint-Denis : la magie de Noël s’invite à Champ-Fleuri

Le mercredi 10 décembre 2025, les enfants des Mercredis Jeunesse de la ville de Saint-Denis ont vécu cette expérience unique lors du Village de Noël organisé par la Oser Pour l'Éducation - SPL à Champ-Fleuri. Nous publions le post de la mairie ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)
Un espace repensé, où Noël ne se contentait pas d’être fêté : il se parcourait, se jouait, se ressentait.
À chaque village, une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie :
- des ateliers sportifs pour bouger et se dépasser,
- des jeux lontan pour renouer avec la tradition,
- des espaces créatifs pour imaginer et fabriquer,
- des animations inspirées des sports d’hiver pour voyager sans quitter Champ Fleuri,
- des temps artistiques et scéniques en musique pour s’ambiancer !
Parmi les acteurs majeurs du temps extrascolaire dans les Écoles du Bonheur à Saint-Denis, la SPL OPE continue d’imaginer des expériences qui rassemblent, émerveillent et placent l’enfant au cœur de chaque projet.