Saint-Denis : la ville organise «Trouv out chemin pou demin»

Ce mercredi 5 avril au Plateau noir de la Source aura lieu «Trouv out chemin pou demin», un événement ludique pour les jeunes dionysiens, organisé par la Ville et ses partenaires. Le but étant d’informer et d’aiguiller les jeunes acteurs vers les différents centres de formations, une nouvelle manière d’aborder le sujet de l’insertion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration ville de Saint-Denis)

Durant cette journée, plusieurs ateliers seront proposés pour permettre à chacun de s’initier à de nouvelles activités et de mettre en avant ses talents, comme par exemple, des jeux ludiques, des rencontres, des animations autour de l’insertion et de l’accès aux droits, des démonstrations de savoir-faire artisanales, culturelles, pédagogiques, sportives et culinaires, et bien d’autres, animés par les différentes habitants et acteurs du quartier.