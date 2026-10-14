Saint-Denis : la Ville se mobilise contre les addictions

Samedi 10 octobre 2026, le Jardin de l'État a accueilli le village de la Semaine des addictions, réunissant plus de 22 partenaires aux côtés de la ville de Saint-Denis et de l'association Les Maillons de l'Espoir. Tout au long de la journée, les habitants ont pu échanger avec les professionnels et les associations, mieux comprendre les différentes formes d'addiction et découvrir les dispositifs d'aide et d'accompagnement disponibles. Une marche est également venue porter un message collectif : face aux addictions, personne ne doit rester seul ni renoncer à demander de l'aide. "À Saint-Denis, la prévention s'appuie sur un travail de proximité avec les associations, les professionnels de santé et les acteurs de terrain, pour informer, sensibiliser et accompagner sans jugement", écrit la Ville. (Photos : Ville de Saint-Denis)