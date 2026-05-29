Saint-Denis : le Chaudron lance les festivités de la Fête des mères

Premier temps fort des festivités organisées à l’occasion de la Fête des mères, la ville de Saint-Denis donne rendez-vous aux familles ce vendredi 29 mai 2026 de 14h à 18h30 au Jardin de la Mémoire, au Chaudron, pour une après-midi placée sous le signe du partage, du bien-être et de la convivialité (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pensé comme un moment chaleureux et intergénérationnel, cet événement réunira familles, associations, partenaires locaux et habitant.e.s autour de nombreuses animations festives dédiées aux mamans.

Tout au long de l’après-midi, petits et grands pourront profiter :

- d’ateliers bien-être et relaxation

- d’ateliers couture et création florale

- d’un photomaton souvenir

- d’activités sportives parents-enfants

- d’espaces dédiés aux seniors avec gym douce et relaxation

Des animations musicales viendront rythmer cette célébration, accompagnées du chant des enfants et de plusieurs temps festifs tout au long de la journée. Et à 15h15, un temps de prise de parole officielle viendra saluer l’engagement des mamans et des partenaires mobilisés pour cette manifestation.

La journée se clôturera par une remise de cadeaux aux mamans à partir de 17h15.