Saint-Denis : le forum de l’animation, une journée pleine d’opportunités

Plus de 300 personnes au rendez-vous

Les métiers de l’animation ont été mis à l’honneur lors du dernier forum organisé par la ville de Saint-Denis le jeudi 14 septembre 2023. Plus de 300 personnes ont été au rendez-vous pour venir à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’une formation. Voici le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photo : ville de Saint-Denis)

Le parvis du théâtre de Champ-Fleuri s’est transformé, le temps d’une matinée, en véritable territoire d’opportunités.

Une quinzaine de partenaires, avec plus de 60 offres d’emploi et d’alternance, sans oublier les organismes de formation, étaient présents pour accueillir, conseiller et guider les nombreuses personnes motivés qui se sont déplacées - qu’ils aient la fibre de l’animation ou tout simplement curieux de découvrir ce secteur centré sur l’humain.