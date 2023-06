Saint-Denis : le Forum Escal'Emploi bat son plein au gymnase de Champ Fleuri

Une matinée pleine de possibilités, de perspectives de carrière, et d’avenirs lancés. Ce jeudi 1 juin 2023, le gymnase de Champ Fleuri était animé par plus de 20 entreprises et partenaires publics. Différents secteurs professionnels étaient présents tels que le BTP, la restauration, le nettoyage, le transport et l'aide à la personne. Ces entreprises ont proposé des offres d'emploi adaptées aux personnes en parcours d'insertion professionnelle, offrant ainsi des opportunités concrètes avec des critères de qualification accessibles.

Avec une participation record de plus de 400 personnes, le Forum "Escal'Emploi" a permis des échanges fructueux et des rencontres prometteuses entre les demandeurs d'emploi et les employeurs présents. Les participants ont pu exalter leurs compétences, élargir leur réseau professionnel et saisir des opportunités concrètes d'emploi au sein du secteur marchand.