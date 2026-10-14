Saint-Denis : le projet "Graines de Cirque" accueille les enfants pour les vacances

Alors que les vacances débutent à La Réunion, le projet "Graines de Cirque" accueille les enfants des centres de loisirs, des associations d’éducation populaire et centres médico-sociaux de Saint-Denis. Il mêle initiation à la pratique des arts du cirque et atelier de teinture végétale et découverte de spectacles (Photo : Cirquons Flex)

Graines de Cirque qui se déroulera cette année pendant les vacances du 20 au 23 octobre 2026.

"Nous souhaitons proposer un programme accessible à celles et ceux qui n’ ont pas la possibilité de partir en vacances et venir rencontrer l’ univers du chapiteau et du cirque", explique la compagnie Cirquons Flex.

La vie de l’Ilet Chapitô sera rythmée par des ateliers d’initiation aux arts du cirque, des ateliers de teinture végétale avec la créatrice Isabelle Odon, par la découverte de deuxspectacles de cirque ("Ziguilé" et "Points de Suspension "), et enfin terminer la semaine par une journée festive au cours de laquelle les participants seront accueillis par un goûter crêpes accompagné par des musiciens, suivi d’ un ciné-cirk avec la projection du dessin animé Dumbo.

L’idée est de permettre aux participants de se sentir liés à un lieu de vie, de partage, dont le chapiteau en est le cœur, et de prendre le temps de la convivialité artistique.

Les activités sont gratuites sur inscription au 06 92 45 23 06.

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