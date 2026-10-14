Grand Raid : favorite de la Diagonale des Fous, Marianne Hogan déclare forfait

À 36 ans, Marianne Hogan, favorite pour la Diagonale des Fous, ne prendra malheureusement pas le départ ce jeudi 15 octobre 2026. C'est sur ses réseaux que la sportive a annoncé ce mardi 13 octobre 2026 qu’elle ne prendra pas le départ du Grand Raid de La Réunion. La Québécoise souffre du mollet. De quoi lui rappeler le mauvais souvenir de l'année passée où elle avait dû abandonner après une chute (Photo : Cime Studio - Payet Mathieu)

"La douleur est malheureusement revenue au même endroit que ma déchirure sur les derniers jours de prépa. Elle est maintenant présente même en marchant. On a essayé de faire tout ce qui était possible pour éviter cela, mais je dois me rendre à l’évidence : mon mollet n’est pas prêt à encaisser les exigences d’une course comme la Diag", écrit-elle.

"C’est difficile d’accepter de renoncer à deux jours du départ, après toute la préparation, et l’envie forte de vivre cette aventure. Mais parfois, il faut aussi savoir renoncer à un départ pour préserver la santé à long-terme. Une course, aussi importante soit-elle, ne vaut pas de compromettre les prochains mois. J’ai encore plein de montagnes à courir et d’aventures à vivre."

- Une deuxième désillusion consécutive sur la Diagonale des Fous -

L’histoire est cruelle pour Marianne Hogan, car cette blessure rappelle les événements de l’édition précédente. En octobre 2025, la Québécoise avait dû abandonner la Diagonale des Fous alors qu’elle occupait la deuxième place féminine.

Cette année, Marianne Hogan espérait revenir sur l’île pour pendre sa revanche.

Après ce forfait, la Néo-Zélandaise Ruth Croft apparaît désormais comme la principale favorite sur le papier.

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