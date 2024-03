Saint-Denis : le square du Barachois et le futur Diony Parks deviendront non-fumeurs

Ce mercredi 6 mars 2024, la maire de Saint-Denis a ratifié la convention "espaces sans tabac" en collaboration avec la ligue nationale contre le cancer et a dressé un bilan de son comité de pilotage préventions des conduites addictives. Ce plan vise à proposer aux dionysiens des environnements dépourvus de fumée de cigarette. Ericka Bareigts a d'ailleurs annoncé que les deux nouveaux parcs, Diony Parks, et le square du Barachois, deviendront des espaces sans tabac et sans alcool (Photo : lc/www.imazpress.com)

C’est à l’occasion de ce comité de pilotage, que la convention "espaces sans tabac" a été signée. Le but : développer dans l'année 2024 des espaces sans tabac dans les mairies annexes et les espaces sportifs. Actuellement, deux espaces sans tabac sont déjà en place : la maison sport et santé ainsi que l'École municipale de musique Loulou Pitou à Saint-Denis.

"Nous serons le premier territoire ultra-marin à proposer deux espaces sans tabac, délibérés en conseil municipal", se félicite la maire Ericka Bareigt. " J'ai décidé d'amplifier les espaces sans tabac, en n'en créant d'autres, dans des bureaux et espaces publics de la ville."

L'édile annonce également : "pour les espaces en plein air, je souhaite que nos deux nouveaux parcs, Diony Parks, et le Jardin du Barachois, deviennent des espaces sans tabac et sans alcool." Regardez ci-dessous son interview :

"Nous allons rejoindre les 4 800 espaces sans tabac de l'Hexagone. La Ligue contre le cancer à l'initiative de ces espaces sans tabac a mené une enquête et il en ressort que 88% de la population est favorable à cette mesure", souligne Léopoldine Settama-Vidon, présidente du Comité Réunion de la Ligue contre le cancer.

La présidente du comité réunion rappelle que les espaces sans tabac permettent de : "protéger les jeunes, promouvoir l'arrêt du tabac et protéger l'environnement".

Léopoldine Settama-Vidon encourage les autres communes de l'île à suivre cet exemple. "Les collectivités dans le cadre de leur mission de santé publique ont du mal à être mobilisées sur cet enjeu de santé publique" alerte-t-elle. Regardez ci-dessous son interview :

- Un plan pour lutter contre les addictions –

Depuis 2018, la commune de Saint-Denis s’est engagée dans un plan de lutte contre les addictions, qui constituent un problème majeur de santé publique.

"Nous prenons ce sujet à bras-le-corps parce que l'alcool, les drogues, ça enlève des freins à des passages à l'acte, très violents, notamment les violences intrafamiliales, les conduites addictives c'est mortifère", explique Ericka Bareigt.

"Nous avons un programme d'action qui est très important : qui va de la prévention primaire, de la sensibilisation avec tous nos partenaires : la ligue contre le cancer, l'hôpital, l'OMS, l'État." Regardez ci-dessous son interview :

Le plan s’axe sur quatre points : mettre en place une coordination, favoriser un environnement protecteur pour les jeunes et leurs familles, favoriser l’accès à la prévention et aux soins du personnel municipal, mise en application des interdits protecteurs.

Mettre en place une coordination :

"Les acteurs de santé publique se rencontrent et écoutent les projets des autres", indique l'Agence régionale de santé (ARS).

Favoriser un environnement protecteur pour les jeunes et leurs familles

La maison sport et santé, mise en place par la mairie de Saint-Denis a pour objectif "de devenir un lieu d'accueil, convivial, d'écoute et de prévention des addictions" , explique l'ARS.

Favoriser l’accès à la prévention et aux soins du personnel municipal

"Nous menons des actions de sensibilisation sur les manifestations sportives, nous menons des formations auprès du personnel municipal, nous déployons les espaces sans tabacs", détaille l'ARS.

Mise en application des interdits protecteurs

"Nous formons des agents de la police municipale, nous sensibilisons les commerçants et les associations pour faire respecter l'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs", explique l'ARS.

Depuis 2023, 37 actions ont été réalisées, auprès notamment de 177 marmailles sensibilisées, 500 jeunes sur les actions villes, 2300 dyonisiens au total. Pour un budget prévisionnel 2022-2024 de 183 500 euros, aujourd’hui il reste 71 050 euros non utilisés.

lc/www.imazpress.com /redac@ipreunion.com