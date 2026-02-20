Saint-Denis : le street workout s'invite au Barachois

Ce mecredi 18 février 2026, la ville de Saint-Denis a inauguré une nouvelle aire de street workout sur le Barachois. Issu de la troisième édition du Budget Participatif, cet équipement en accès libre vient renforcer l'offre sportive de proximité en plein air, sur l'un des sites les plus fréquentés du littoral dionysien, avec des agrès spécifiquement adaptés à l’air marin. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Un nouvel équipement sportif en plein air vient s’ancrer dans le paysage dionysien. Pensée pour être accessible à toutes et tous, sécurisée et durable, cette aire de street workout est née d’une idée d’un habitant et répond à une demande claire : pouvoir pratiquer un sport librement, sans contrainte d’horaires ni d’abonnement.

Concrétisé dans le cadre de la troisième édition du Budget Participatif, le projet illustre pleinement la dynamique de participation citoyenne portée par la ville où les habitant.e.s proposent, votent et la collectivité réalise.

Cet équipement sportif a été conçu en deux espaces complémentaires : une première zone spécialisée, équipée notamment de barres de traction, de dips et d’un module freestyle, et une zone grand public, avec ensemble d’agrès permettant aux athlètesaguerris comme aux débutants une pratique progressive en plein air.

Avec cette nouvelle installation, Saint-Denis compte désormais 22 aires de street workout sur le territoire dionysien. Un maillage sportif qui traduit une volonté constante : faire du sport un droit accessible, au plus près des quartiers.

Dans une société où l’on bouge de moins en moins, offrir des espaces pour s’entraîner librement est essentiel.

La ville de Saint-Denis poursuit un objectif simple : favoriser la santé, le bien- être et la cohésion sociale, en offrant des espaces publics vivants et adaptés aux usages d’aujourd’hui. "Au fil des années, la fréquentation du Barachois a fortement augmenté,notamment avec des rendez-vous comme le Dimanche Ô Barachois, souligne la maire, Ericka Bareigts. Cet espace est devenu un vrai lieu de vie pour les familles.

Il fallait donc proposer une offre sportive à la hauteur : gratuite, accessible, qui permette à chacun de prendre soin de soi. Parce que la santé ne doit pas être un privilège. Et ce projet a une dimension particulière : il est issu du Budget participatif. Il montre que les citoyens ont des idées, qu’ils veulent participer au développement de leur ville. C’est un beau succès de la participation citoyenne ici, sur le Barachois."