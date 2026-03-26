Saint-Denis : le Swimrun show revient pour un événement urbain et nocturne

Le Swimrun du Club Aquatique du Chaudron revient en 2026 avec une version totalement repensée : le Swimrun Show, un événement urbain, nocturne au cœur de Saint-Denis ce samedi 28 mars. Le parcours reliera plusieurs sites emblématiques de la ville de Saint-Denis - Chaudron, Butor, Aquanor, front de mer, Cœur Vert Familial - transformant les infrastructures municipales en véritable terrain de jeu sportif.

Pensé comme un show sportif à part entière, le Swimrun Show propose un format de contre-la-montre en binôme, rythmé par des départs toutes les deux minutes.

Avec son format de contre-la-montre en binôme, le Swimrun Show réunira jusqu’à 200 équipes dans une compétition nocturne rythmée, visuelle et immersive.

- Saint-Denis, ville sportive -

Point névralgique de l’événement, la piscine du Chaudron accueillera un village sport, espace de vie central où se mêlent athlètes, familles, partenaires et grand public.

"Le Chaudron devient le cœur battant de l’événement. On crée un vrai village sport, un lieu où les gens viennent autant pour vibrer que pour partager. C’est cette énergie collective qui fait la force du Swimrun Show", souligne Alexandre Louise, directeur de projet.

Au-delà de la performance sportive, cette édition confirme l’ambition de positionner Saint-Denis comme une ville dynamique, capable d’accueillir des événements modernes, attractifs et fédérateurs.

"Saint-Denis montre qu’elle peut proposer des événements innovants, visibles et ouverts à tous. Le Swimrun Show participe pleinement à cette dynamique et à l’attractivité de la ville", souligne Alexandre Louise.

Avec plusieurs centaines d’athlètes attendus et un large public, l’événement contribuera à faire rayonner la capitale réunionnaise, aussi bien sur le terrain que sur les réseaux.

- Informations pratiques sur le Swimrun -



- Lieu : Complexe du Chaudron – Piscine, Saint-Denis

- Format : Swimrun urbain en binôme

- Catégories : masculin, féminin, mixte

- Durée : environ 1h30

Site internet : https://swimrun-show.com/